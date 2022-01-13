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Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане начали покидать страну, сообщили в Минобороны РФ.

Четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации в Ивановской области.

Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации российскими самолетами. Подразделения миротворцев из Киргизии совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее в четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что процесс завершится 19 января.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Минобороны РФ Казахстан

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