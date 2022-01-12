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В трех регионах Казахстана отменили режим ЧП с утра 13 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами отменил чрезвычайное положение в трех областях страны - Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в среду.

Согласно этим документам, режим ЧП отменяется в границах этих регионов с 7:00 13 января 2022 года.

Режим ЧП в Казахстане начали вводить из-за волнений, в которые переросли акции протеста, начавшиеся на западе страны из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. С 5 января до 19 января режим ЧП был введен в Алма-Ате и Мангистауской области. Затем он был распространен на всю территорию страны.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан

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