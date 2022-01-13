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ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане

ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена, проводимая казахстанскими силовиками антитеррористическая операция окончена, заявил "Интерфаксу" в четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств - членов ОДКБ, так и военного командования КМС (коллективных миротворческих сил - ИФ) ОДКБ и казахстанских Вооруженных сил", - сказал Зась.

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По его словам, антитеррористическая операция в Казахстане окончена. "Бандиты и террористы разгромлены. Остатки их бандформирований теперь пытаются укрыться от правосудия, уйти в подполье. Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти", - сказал собеседник агентства, отметив, что "это уже исключительно функции МВД Казахстана, Нацгвардии и органов безопасности, чем они и занимаются".

"А миротворцы ОДКБ после успешного завершения своей миссии отправляются домой. Вылет первых рейсов запланирован на 13 января", - сообщил Зась.

Ранее в четверг в Минобороны РФ заявили, что миротворцы стран ОДКБ приступили к подготовке вывода своих сил из Казахстана.

"Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - заявили военные.

Миротворцы ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны, также сообщили в Минобороны России.

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 13 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ Станислав Зась Казахстан

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