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Опрос показал, что россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (47%) уверен, что уровень жизни большинства жителей РФ после завершения пандемии COVID-19 никак не изменится, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, более четверти сограждан (28%) полагают, что есть основание ожидать, что станет хуже. Самыми пессимистичными в этом парне оказались респонденты в возрасте от 31 года до 45 лет (34%).

Россиян, ожидающих улучшения уровня жизни после окончания пандемии, по данным ФОМ, оказалось вдвое меньше (13%). Наиболее оптимистично настроены в этом плане сограждане старше 60 лет (16%).

Социологи отмечают, что 12% сограждан затрудняются представить, как изменится уровень жизни большинства россиян после того, как закончится пандемия.

Всероссийский опрос был проведён 17-19 декабря 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Россия ФОМ

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