Глава Якутии настаивает на строительстве нового рудника на трубке "Юбилейная"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Руководство Якутии выступает за строительство нового подземного рудника для отработки запасов одной из самых продуктивных трубок "АЛРОСА" - "Юбилейной", сообщил глава республики Айсен Николаев "Интерфаксу" в кулуарах Гайдаровского форума.

"Я как руководитель республики считаю, что на трубке должен быть построен серьезный и крупный рудник. Особенно с учетом тех тенденций, которые мы видим на мировом рынке, с учетом перспектив развития компании, развития территории, на которой компания работает. Считаю, что этот рудник необходим", - отметил Николаев.

По его словам, руководство республики "держит в поле зрения" вопрос о строительстве подземного рудника "Юбилейный".

Впервые проект строительства подземного рудника "Юбилейный" был упомянут в долгосрочной инвестпрограмме "АЛРОСА" на 2018-2024 годы, принятой в 2018 году. Планировалось, что строительство объектов 1-го пускового комплекса рудника начнется не ранее 2028 года, добыча первой руды на руднике намечена на 2036 год, на полную производственную мощность 1,8 млн тонн в год рудник выйдет в 2039 году.

Тогда же "АЛРОСА" отмечала, что "в связи с высокой капиталоемкостью строительства рудника компания рассматривает возможность привлечения государственной поддержки для реализации проекта".

В 2019 году "АЛРОСА" приняла решение о начале предварительных работ для проектирования подземного рудника "Юбилейный". Планируется, что актуализированное ТЭО строительства подземного рудника будет готово к 2022 году. Тогда же будут уточнены запасы для подземной отработки. Старт реализации проект может быть дан по итогам рассмотрения актуализированного ТЭО.

Сейчас глубина карьера трубки "Юбилейная" составляет 450 метров, в перспективе отработка месторождения до 720 метров, которая, как ожидается, завершится в 2035 году.

Запасы трубки "Юбилейная" (категории "доказанные" и "вероятные") на 1 июля 2018 года оценивались в 105 млн карат. "Считаем, что запасы месторождения точно позволяют нам выйти на решение по строительству подземного рудника. Около 100 миллионов карат. Я лично уверен, что мы выйдем на хороший экономически устойчивый проект строительства подземного рудника", - говорил ранее гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов.

Тем не менее, проект строительства рудника "Юбилейный", в отличие от восстановления рудника "Мир", компания не упоминала в числе перспективных.

На трубку "Юбилейная" пришлось около 21% суммарной добычи по группе "АЛРОСА" в 2020 году. Рудник "Юбилейный" в отсутствие затопленного в августе 2017 года "Мира" может стать четвертым действующим подземным рудником "АЛРОСА" (если на момент его ввода не прекратится добыча на самом первом руднике, "Интернациональном").

Эксперты ранее обращали внимание на ряд особенностей разработки "Юбилейной", в т.ч. сложные гидротехнические условия, ухудшение содержаний и качества сырья в подкарьерных запасах, неудачная роза ветров, что чревато загазованностью выработок.