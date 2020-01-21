Глава Якутии: обсуждаем с Минфином и "АЛРОСА" выкуп алмазного сырья в Гохран

Айсен Николаев рассказал, какие меры для поддержания устойчивости своего бюджета предлагает республика

Айсен Николаев Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Алмазный рынок в 2019 году испытал кризис, сопровождавшийся падением спроса, продаж и цен, а также коррекцией производственных программ крупнейших игроков. Несмотря на некоторые позитивные сигналы, о восстановлении говорить пока рано. Какие меры для поддержания устойчивости своего бюджета предлагает Якутия, один из крупнейших акционеров "АЛРОСА" , и как видит перспективы развития алмазодобывающей компании, в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

- Финансовые показатели "АЛРОСА" во второй половине 2019 года хуже, чем в первой половине, что отразится на дивидендах. Ключевой показатель долговой нагрузки может превысить значение, при котором акционеры получают максимальные дивиденды. Будет ли Якутия настаивать на максимальной выплате (100% свободного денежного потока) в таком случае?

- В первую очередь, хочу отметить, что показатели "АЛРОСА" за последний год абсолютно совпадают с показателями De Beers. И у них, и у нас падение на 26%. Это связано с глобальным кризисом на алмазном рынке, причин которому достаточно много: от перезагрузки индийского рынка до изменения функционирования ювелирного ритейла. Мы не делаем из этого трагедии, тем более что рынок восстанавливается после падения, как уже не раз было.

Что касается вопросов дивидендной политики, мы, по согласованию с другим крупнейшим акционером, правительством РФ, примем решение, которое позволит "АЛРОСА" осуществить дивидендные выплаты, заложенные в бюджете республики 2020 г. и бюджете РФ. Я уверен, что выплаты будут не ниже того показателя, который заложен в бюджете республики на 2020 г. - этот проект бюджета достаточно консервативен и был принят уже с учетом ухудшающейся ситуации на алмазном рынке. Мы в этой части достаточно плотно работаем с менеджментом компании, практически ежедневно общаемся. Думаю, будет найден вариант, удовлетворяющий всех акционеров - не только крупнейших, но и миноритарных.

- "АЛРОСА" из-за кризиса на алмазном рынке в прошлом году резко снизила продажи. В 2020 г. компания планирует увеличить объемы продаж на 17%. Обсуждается ли продажа алмазов в Гохран как часть реализации этого плана и одно из средств увеличения финансовых показателей с целью роста дивидендов?

- Не скрою, что я ставил и перед президентом России, и перед министром финансов вопрос о возможности выкупа алмазного сырья, достаточно большие объемы которого скопились по итогам 2018 г. Возможно, имеет смысл не продавать их в течение нескольких лет, до восстановления спроса, а разово, как это было в конце 2000 гг., реализовать Гохрану. Дальше, в зависимости от конъюнктуры рынка, уже Гохран будет заниматься продажей этого алмазного сырья. Идея рассматривается. Мы договорились и с Минфином, и с руководством компании, что более подробно вернемся к этому вопросу по итогам I полугодия, в зависимости от восстановления рынка и ситуации с исполнением бюджета республики. Если в бюджете Якутии 2020 г. будет серьезная нехватка средств, то Минфин готов обсуждать возможность выкупа сырья в Гохран. По итогам, ближе к маю-июню, будет найдено решение, устраивающее Минфин, компанию и республику.

- В 2008-2009 гг. Гохран закупил сырье примерно на $1 млрд. А сейчас какие оценки?

- Мы ставим вопрос о закупке на сумму до $1 млрд. Почти четверть годовой добычи. Но есть разные варианты - от $500 млн до $1 млрд. Любой вариант нас устраивает.

- "АЛРОСА" в этом году планирует сократить добычу на 10%. Хотя сокращение коснется в основном россыпей, где сезонная занятость, не видит ли правительство Якутии возможных социальных осложнений?

- Мы очень внимательно рассматривали этот вопрос при подготовке к наблюдательному совету в конце прошлого года. Я лично проводил совещания с руководством "АЛРОСА" и дочерних компаний "АЛРОСА". Серьезных сокращений нет, идет оптимизация внутренних процессов в компании. Некоторые решения по сокращению на тех или иных россыпях принимаются на полгода-год раньше, чем это планировалось при более-менее нормальном рынке. Многие месторождения уже исчерпаны, и они и так должны были выводиться из производственной деятельности. При этом на любом из этих месторождений добыча может полностью возобновиться в срок от 3 месяцев до полугода, если рынок начнет восстанавливаться более быстрыми темпами. Все социальные обязательства компании остаются неизменными, в пределах ранее заключенных соглашений с республикой.

- У правительства РФ и руководства "АЛРОСА" разные мнения относительно диверсификации "АЛРОСА" в производство синтетических алмазов. Антон Силуанов и Юрий Трутнев считают, что такой опыт возможен, но топ-менеджмент "АЛРОСА" против. Какую позицию занимает Якутия?

- Вопрос заключается в том, видим ли мы будущее "АЛРОСА" без природных камней? Мне кажется, что "АЛРОСА" ассоциируется с добычей природных камней. Если мы сами начнем выпускать продукцию, которая в определенных рыночных сегментах составляет конкуренцию природным алмазам, как мы будем выглядеть в глазах наших покупателей? На мой взгляд, продукция "АЛРОСА" должна оставаться эталоном натуральности камней. В мире сейчас это очень ценится. Синтетика не имеет истории, в отличие от натурального камня, который миллионы лет назад зародился в недрах земли.

Думаю, пока рано говорить о смене приоритетов покупателей ювелирных изделий. Большинство молодых людей, покупающих кольцо с бриллиантом своим девушкам, по-прежнему делают выбор в пользу натурального камня. Тем более, в том случае, если натуральный камень будет маркирован, и его историю можно будет изучить. Это придаст камню дополнительную стоимость. Поэтому в дискуссии по маркировке: что нужно маркировать синтетику или природные камни - я придерживаюсь точки зрения, что нужно маркировать природные камни.

Я как глава региона, на территории которого "АЛРОСА" ведет свою основную добывающую деятельность, не вижу смысла для компании сейчас заниматься синтетикой. Думаю, и в будущем мы должны быть нацелены на продвижение натуральности нашей продукции.

При этом мы должны соблюдать высочайшие экологические стандарты - это очень важно и с точки зрения маркетинга продукции "АЛРОСА". Компания выделяет значительные средства на повышение экологической культуры и стандартов экологической безопасности. В особенности, после прорыва дамбы на реке Вилюй, которое произошло в августе 2018 г.

- В каком состоянии сейчас восстановление затопленного рудника "Мир"? Есть ли конкретный план восстановления?

- Технологические подходы к решению этой проблемы найдены. Сейчас идет проектирование, потом проект рассмотрит госэкспертиза, чтобы не позже 2024 г. выйти на старт работ по строительству новой шахты. Я считаю, что "Мир" обязательно должен быть восстановлен.

- Параллельно будет строиться пятый подземный рудник, на трубке "Юбилейная"?

- Окончательного решения инвесткомитет "АЛРОСА" еще не принял. Моя личная позиция - рудник на "Юбилейной" надо строить. Добыча не должна снижаться, мы не должны терять объемы, которые серьезно пострадают в случае вывода трубки "Юбилейная" из оборота. Это и вопрос занятости в Якутии. Сейчас идут расчеты, мы надеемся, что решение о строительстве подземного рудника будет принято.

- Не беспокоит ли правительство Якутии ситуация с ликвидацией "дочки" "АЛРОСА", "АЛРОСА-Нюрба" ? Компания котируется на бирже, миноритарии не получили оферту, акция рухнула, так как есть опасение получить из ликвидационного фонда сумму гораздо ниже рыночной стоимости. Насколько эта стратегия "АЛРОСА" соответствует лучшим практикам корпоративного управления и не станет ли она триггером для неприятных последствий в виде исков миноритариев?

- Не думаю, что есть какая-либо угроза. Компания действует строго в рамках правового поля. Все необходимые процедуры при проведении ликвидации "АЛРОСА-Нюрбы" были проведены. Решение, принятое в сентябре прошлого года, не было внезапным. Заявление о том, что "АЛРОСА" будет консолидировать "АЛРОСА-Нюрба", было сделано заблаговременно, еще в 2017 г. Всегда шла речь о том, что консолидация пойдет через ликвидацию избыточного юридического лица. Не надо забывать, что "АЛРОСА-Нюрба" никогда не занималась добычей, это была управляющая компания, созданная в 90-е для оптимального управления алмазными потоками в силу действовавших тогда ограничений по добыче и экспорту продукции. Сегодня существование этой структуры потеряло экономический смысл. С точки зрения республики, мы не видим проблем. Все договоры о социально-экономическом сотрудничестве "АЛРОСА-Нюрба" сохранены на уровне "большой" "АЛРОСА". Налоговые отчисления в случае присоединения "АЛРОСА-Нюрба" к "АЛРОСА" не только не снизятся, но и могут даже увеличиться, за счет оптимизации структуры.

- Может ли "АЛРОСА" вернуться к теме оферты миноритариям "АЛРОСА-Нюрба"?

- Нет.