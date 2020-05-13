Глава Якутии: отнесемся с пониманием, если "АЛРОСА" потребуется приостановить еще какой-то объект ради сохранения производства

Айсен Николаев рассказал об обсуждении сделки по выкупу алмазов в Гохран

Айсен Николаев Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", основные месторождения и фабрики которой расположены в Якутии и являются градообразующими, решилась на корректировку производственного плана на фоне вызванного противовирусными мерами кризиса на алмазном рынке. Об отношении Якутии к проводимой "АЛРОСА" оптимизации производства и важности сделки с Гохраном, которая послужит страховкой от затяжного кризиса, в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Якутии, первый заместитель председателя наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев.

- В какой стадии обсуждение сделки по выкупу алмазов в Гохран? Есть ли разногласия по сумме и срокам?

- Республика действительно предложила способ организации поддержки "АЛРОСА" через выкуп алмазов в Гохран, разовой сделкой или частями. Этот механизм уже был опробован в 2008-2009 годах, когда в силу внешних причин компания также столкнулась с кризисными явлениями и остановкой рынка. Государство в итоге получило выгоду, потому что те алмазы, которые были выкуплены, впоследствии выросли в цене. На наш взгляд, это эффективная (и как показывает история - прибыльная) мера, которая могла бы помочь компании пройти кризисный период, минимизировав возможные потери и не теряя лидерства на рынке.

Пока обсуждаются разные варианты в части объемов и сроков. Окончательное решение еще не принято, мы с коллегами находимся в конструктивном диалоге.

- Руководство компании говорит о том, что господдержка может потребоваться в случае отсутствия продаж в течение 3-4 месяцев. Согласны ли вы с подобной оценкой, с учетом того, что перспективы восстановления продаж пока противоречивы?

- "АЛРОСА" - сильная компания, у нее устойчивая позиция на мировом рынке. Компания долгое время работала над сокращением затрат, повышением эффективности, у нее стабильное финансовое положение, у меня не вызывает никаких сомнений ее запас прочности. Многие эксперты действительно считают, что рынок скоро начнет восстанавливаться, к примеру, ситуация в Китае внушает определенный оптимизм. Но, как показал этот кризис, неосмотрительно планировать будущее только в надежде на эти прогнозы. Разумно застраховаться на случай другого развития событий.

Для республики "АЛРОСА" - регионообразующая компания, от которой зависит и экономическое, и социальное благополучие людей, ее вклад огромен, "АЛРОСА" обеспечивает до половины поступлений бюджета. Конечно, нам хотелось бы подстраховаться и поддержать компанию, ведь любые ее трудности - это трудности жителей Якутии тоже.

- "АЛРОСА" сообщила о приостановке добычи на руднике "Айхал" и карьере "Заря", сопровождающейся частичным сокращением персонала. Возможны ли аналогичные решения по другим производственным объектам в Якутии? Не обострит ли задержка сделки с Гохраном вопрос о необходимости временного закрытия предприятий компании?

- Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов недавно уже заявлял, что "АЛРОСА" может сократить добычу в этом году, но пока никакого решения еще не принято. Компания сейчас разрабатывает предложения по организации дальнейшей работы, они будут представлены на рассмотрение наблюдательного совета.

В целом, нужно помнить, что сейчас даже не только в алмазной, но и во многих других отраслях аналогичная ситуация - производства закрываются или сбрасывают обороты. И компании идут на такие шаги не от большого желания - это одна из крайних мер. Кризис затронул весь мир, и нужно набраться терпения, чтобы постепенно восстановиться. Мы, как республика, конечно, заинтересованы в том, чтобы производство работало, но еще сильнее мы заинтересованы в том, чтобы компания была стабильной, а люди были социально обеспечены. Предыдущий опыт показывал, что в этом плане "АЛРОСА" всегда была ответственной, если коллектив уходил в простой, то выплачивала все причитающиеся деньги людям в этот период. Так что, если вдруг случится так, что нужно будет приостановить еще какой-то объект ради сохранения всего остального производства, мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием. Но пока, повторюсь, никаких конкретных решений по этому поводу нет.

- Какова вероятность отказа от таких долгосрочных проектов, как восстановление рудника "Мир" и строительства рудника "Юбилейный"?

- Таких решений пока не принято. Эти проекты пока находятся только на стадии изучения и рассмотрения, окончательные решения со сроками реализации по ним еще в принципе не принимались. Но в целом, думаю, этот кризис все-таки не станет долгосрочным и, соответственно, не должен сильно сказаться на реализации каких-то ключевых долгосрочных проектов.

- Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить в виде дивидендов 100% свободного денежного потока за второе полугодие прошлого года, то есть выбрал максимально возможный вариант. Как вы, с учетом необходимости пополнения бюджета республики, оцениваете вероятность дивидендных выплат по итогам I полугодия?

- Думаю, что пока преждевременно говорить о дивидендах за первое полугодие 2020 года. Это решение нужно будет принимать исходя из операционных и финансовых результатов за первые 6 месяцев, а также из реального состояния рынка в тот период, когда дивиденды будут обсуждаться. Наша цель как акционеров компании - фокусироваться не только на краткосрочных выгодах, а заботиться о том, чтобы компания сохраняла устойчивость и оставалась прибыльной в долгосрочной перспективе.