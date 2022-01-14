Источник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Основной закон РФ запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, все ли задержанные хакеры - россияне.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США, в результате чего организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура была нейтрализована.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, купленных на деньги, полученные преступным путем.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных, им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.