Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Источник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Основной закон РФ запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, все ли задержанные хакеры - россияне.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США, в результате чего организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура была нейтрализована.

В миреАтака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компанийАтака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компанийЧитать подробнее

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, купленных на деньги, полученные преступным путем.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных, им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.

REvil Россия США

Новости по теме

Новости

Соцсеть Likee первым из зарубежных сервисов в РФ начала исполнять закон "о приземлении"

Соцсеть Likee первым из зарубежных сервисов в РФ начала исполнять закон "о приземлении"

ФСБ по запросу США провела спецоперацию против хакеров REvil

В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном"

Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии

Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии

Правительство РФ одобрило поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Правительство РФ одобрило поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });