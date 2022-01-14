Арестован задержанный по запросу США предполагаемый хакер Муромский

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца задержанного по запросу США россиянина Романа Муромского из группировки REvil, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 13 марта в отношении Муромского Романа Геннадьевича", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Как следует из постановления суда, уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

33-летний Муромский был задержан 13 января. В постановлении указывается, что он является индивидуальным предпринимателем, имеет высшее образование, ранее не судим.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании нескольких участников группировки REvil по запросу США.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

"В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", - подчеркнули в ФСБ.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.