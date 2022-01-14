Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Арестован задержанный по запросу США предполагаемый хакер Муромский

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца задержанного по запросу США россиянина Романа Муромского из группировки REvil, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 13 марта в отношении Муромского Романа Геннадьевича", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Как следует из постановления суда, уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

33-летний Муромский был задержан 13 января. В постановлении указывается, что он является индивидуальным предпринимателем, имеет высшее образование, ранее не судим.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании нескольких участников группировки REvil по запросу США.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

В РоссииИсточник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут СШАЧитать подробнее

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

"В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", - подчеркнули в ФСБ.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.

REvil Роман Муромский

Новости по теме

Новости

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

Что произошло за день: пятница, 14 января

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение
Пандемия коронавируса

Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах
Пандемия коронавируса

Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });