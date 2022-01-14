"Газпром" в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" в пятницу 14 января инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года. Об этом сообщили как польская, так и российская стороны.

Как ранее сообщалось, "Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

"Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", - подчеркивает "Газпром экспорт".

PGNiG напоминает, что заявки "Газпрома" о повышении цены были поданы в ответ на запросы покупателя о ее снижении.

При этом "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" продолжают добиваться в Апелляционном суде округа Свеа (Стокгольм) отмены арбитражного решения, вынесенного 30 марта 2020 года и ретроактивно изменившего контрактную цену с 1 ноября 2014 года. Согласно решению суда, цена контракта была привязана к рыночным индикаторам, а не к цене нефти, как ранее. В 2021 году этот механизм стало очень неудобным для PGNiG, так как цена газа на споте резко выросла, а индексированная по нефти цена долгосрочных контрактов росла намного медленнее. В октябре прошлого года PGNiG опять попросила "Газпром" о снижении цены.

"Российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", - также отмечают в "Газпром экспорте".

Согласно регламенту арбитража, PGNiG должна представить свой ответ на заявление "Газпрома" в течение 30 дней.

PGNiG является жесткой противницей российских энергетических проектов в Европе. Польская компания оспорила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный сухопутный отвод от "Северного потока"), вмешалась в суд об исключениях из Газовой директивы ЕС в отношении газопровода "Северный поток 2" и процедуру сертификации оператора этого газопровода. Кроме того, польский антимонопольный регулятор оштрафовал участников проекта "Северный поток 2" почти на $8 млрд.

В настоящее время на фоне сильного недовольства в Польше растущими ценами на природный газ PGNiG развернула пропагандистскую кампанию, представляя "Газпром" виновником проблем газового рынка республики. Варшава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.