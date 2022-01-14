В Москве арестован второй задержанный по запросу США вероятный хакер REvil

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал на два месяца – до 13 марта – еще одного задержанного по запросу США россиянина Андрея Бессонова – предполагаемого хакера группировки REvil, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, на чем настаивала защита.

Как следует из постановления суда, уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

Ранее в пятницу Тверской суд отправил в СИЗО до 13 марта другого предполагаемого участника группировки REvil - Романа Муромского.

ФСБ РФ ранее в пятницу сообщила о задержании нескольких участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на деньги, полученные преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

"В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", - подчеркнули в ФСБ.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов – поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.