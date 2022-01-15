США поприветствовали задержание хакеров из группировки REvil в России

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация США приветствует задержание в России хакеров из группировки REvil и рассчитывает, что они предстанут перед судом, сообщают американские СМИ.

"Мы не знаем, каковы мотивы таких действий российских властей, но мы приветствуем эти первоначальные шаги", - приводят СМИ слова неназванного представителя администрации.

Он добавил, что США не считают эти события связанными с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной.

Чиновник пояснил, что хакеры не будут экстрадированы в США. "Ожидаем, что они предстанут перед судом", - добавил он. Кроме того, указал собеседник журналистов, один из задержанных, как считается, участвовал в атаке на американский топливопровод Colonial Pipeline.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца ещё одного задержанного по запросу США россиянина Андрея Бессонова - предполагаемого хакера группировки REvil, подозреваемого незаконном обороте средств платежей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 13 марта в отношении Андрея Бессонова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, на чем настаивала защита.

Как следует из постановления суда, уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

Ранее в пятницу Тверской суд отправил в СИЗО до 13 марта другого предполагаемого участника группировки REvil - Романа Муромского.

ФСБ РФ ранее в пятницу сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.