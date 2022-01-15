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Число жителей Ставрополья, оставшихся без света из-за урагана, увеличилось до 35 тысяч

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Еще более 20 тысяч жителей Ставропольского края попали под отключение света из-за сильного ветра, таким образом, электроснабжение нарушено более чем у 35 тысяч человек, сообщает в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

"Всего в зону отключения электроэнергии попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тысяч домовладений с населением 35291 человек, из них 12126 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего отключены от электроснабжения семь населенных пунктов на территории Грачевского округа, Ставрополя и Михайловска.

Кроме того, из-за порывистого ветра башенный кран упал на детский сад в ЖК "Российский" в Ставрополе.

"Продолжают поступать сообщения от ЕДДС края о последствиях сильного ветра на территории Ставрополья. По состоянию на 4:00 мск 15 января зафиксировано падение 104 деревьев, повреждение 20 кровель зданий как частных домовладений, так и социально значимых объектов, в том числе повреждены девять автомобилей", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле регионального правительства и Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. К ликвидации последствий непогоды привлечены все региональные службы экстренного реагирования.

Ранее сообщалось об аварийном отключении электричества у 14 тысяч жителей Ставропольского края.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра в крае введен режим повышенной готовности.

Ставропольский край МЧС

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