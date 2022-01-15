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Две аварии на газовых трубах произошли в Сочи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи проводят ремонтно-восстановительные работы на двух участках газопровода в Хостинском и Центральном районах курорта.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю в субботу, на улице Леселидзе произошел порыв газовой трубы.

Для проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности к месту аварии направлены сотрудники МЧС России - пять человек и две единица техники. Отмечается, что порыв трубы произошел в результате падения дерева.

В свою очередь, пресс-служба администрации сообщила еще об одном порыве газопровода.

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По ее данным, водитель грузовой "Газели" превысил допустимые габариты, что привело к повреждению газовой трубы на улице Транспортной, 78/31. На место оперативно выехала газовая служба. Идут ремонтные работы.

"Масштабных отключений газа на данном участке нет. Голубое топливо временно отсутствует в ряде домов в частном секторе", - сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что ночью в субботу в Сочи прошел снегопад. Дорожники расчищают трассы, энергетики восстанавливают электроснабжение. В горной части курорта временно нет автобусного сообщения.

Сочи

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