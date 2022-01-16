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В Сочи продолжается борьба с гололедом на дорогах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Сочи продолжаются мероприятия по ликвидации гололеда на автодорогах.

"Прошлой ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Но сейчас на дорогах гололед. Из-за этого пока есть сбои в расписании общественного транспорта. Дороги обрабатываем противогололедным материалом. За ночь израсходовали больше 1 тыс. тонн", - сообщил в воскресенье в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр отметил, что оперативный штаб города работает в круглосуточном режиме.

Копайгородский подчеркнул, что задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям, сказал он.

По словам мэра, продолжается восстановление поврежденных ЛЭП. "Бригадами энергетиков восстановлены практически все объекты. Не прерывается работа на воздушной линии в селах Якорная щель и Лоо. Здесь свет появится в течение дня", - заверил Копайгородский.

Он также сообщил, что сель, который накануне перекрыл половину дороги А-147 в районе Головинки, убран. Как написал мэр, движение на федеральной трассе идет в штатном режиме.

По его словам, низкая температура сохранится в Сочи еще несколько дней.

Сочи

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