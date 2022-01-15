Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
на 15.01В России 10 774 304+27 179В мире 323 567 887+3 468 369

Последствия снегопада в Сочи устраняют в усиленном режиме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Сочи обязали городские коммунальные службы работать в усиленном режиме из-за непогоды.

"Сегодня ночью, как и предупреждали метеорологи, в Сочи прошел снегопад. В предгорной зоне курорта, например, - в Солох Ауле Лазаревского района выпало больше 100 миллиметров осадков. И снег продолжает идти", - сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу.

"Оперативные службы по моему поручению работали всю ночь. Все были заранее готовы, все было строго организовано. Расчистка дорог началась еще в первые часы снегопада, спецтехника на трассах работает и сейчас. Во всех районах задействовано 276 единиц техники и 415 человек. На федеральных трассах движение идет штатно", - подчеркивает градоначальник.

По его словам, особое внимание уделяется подъездным путям к социальным объектам.

"Частичные нарушения с подачей электричества были зафиксированы у потребителей отдалённых сел Лазаревского района. Локальные перебои наблюдаются в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам. Для энергоснабжения социально значимых объектов задействованы мобильные дизельные генераторы. В работе более 250 энергетиков и 160 единиц спецтехники", - написал Копайгородский.

Он отметил, что утром по расписанию на линию вышли свыше 800 единиц общественного транспорта. "На некоторых маршрутах временно автобусы не подъезжают к конечным остановкам. Исправляем ситуацию. Попрошу, в текущих погодных условиях выезжать в город автолюбителей исключительно на зимней резине, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим. Эти меры помогут избежать аварийных ситуаций на дорогах", - отметил мэр Сочи.

По данным синоптиков низкая температура на курорте и осадки сохранятся до 16 января. Все городские коммунальные предприятия работают в режиме повышенной готовности.

Сочи Алексей Копайгородский

Новости

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 59 тысяч человек

Режим ЧС введен в Ставрополе для ликвидации последствий сильного ветра

Россия и мир - 2022

Более трети россиян ожидают увеличения числа удаленных рабочих мест после пандемии

Более трети россиян ожидают увеличения числа удаленных рабочих мест после пандемии

Число жителей Ставрополья, оставшихся без света из-за урагана, увеличилось до 35 тысяч

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });