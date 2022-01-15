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Режим ЧС введен в Ставрополе для ликвидации последствий сильного ветра

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Ставрополе, на территории Ставропольского края продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"В городе введен режим ЧС, в крае введен режим повышенной готовности. Постараемся как можно скорее перекрыть кровли, помочь, в том числе частным жилым домам с перекрытием кровель", - сказал Владимиров в видеообращении, размещенном на его странице в Instagram.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные краевого главка МЧС, из-за сильного ветра в регионе остались без света 35 тыс. жителей. Ветром повалены больше ста деревьев. Повреждены кровли нескольких десятков зданий.

Ставропольский край

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