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Вооруженные грабители напали на вдову Александра Градского в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вооруженные люди напали на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области, под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня вечером на Центральной кольцевой автодороге неизвестные преступники спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Марины Коташенко - вдовой Градского. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткино, где забрали денежные средства общей сумой около 100 млн рублей, и скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра "Градский Холл" Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.

Он родился 3 ноября 1949 года, является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. С 2012 по 2015 год, и в 2017 году Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала".

Александр Градский Марина Коташенко

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