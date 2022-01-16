Уголовное дело возбуждено после ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ) возбуждено по факту нападения на вдову народного артиста РФ Александра Градского Марину Коташенко в Московской области.

В МВД сообщили, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание грабителей.

Ранее информированный источник агентства сообщал, что вооруженные преступники напали на вдову Градского и отобрали у нее порядка 100 млн рублей.

В МВД подтвердили факт инцидента, не называя имени потерпевшей.

"Поступило сообщение от женщины 1980 г.р. о том, что в отношении нее было совершено нападение. Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Подмосковья в свою очередь подтвердили, что ограблена была вдова Градского.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского", - сказали в надзорном ведомстве.

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра "Градский Холл" Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.