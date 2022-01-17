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Иркутяне пытались переправить в колонию телефоны с помощью пневмопушки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Иркутске сотрудники исправительной колонии № 6 задержали двух горожан, которые пытались перебросить на территорию колонии мобильные телефоны, сообщили в областном управлении ФСИН.

Охранники вызвали полицейских. В машине задержанных при досмотре нашли пневмопушку, заряженную "тремя сотовыми телефонами, двумя зарядными устройствами и бутылкой объемом 2.5 литра с неизвестным содержимым". Все это изъяли и направили на экспертизу.

Подозреваемых задержали полицейские.

ИК-6 Иркутская область ФСИН Иркутск МВД

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