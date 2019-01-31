ФСИН изобрела приборы, не пускающие дроны с телефонами к колониям и СИЗО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ученые Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создали эффективное оборудование, позволяющее отражать атаки дронов, используемых друзьями осужденных для доставки в колонии сотовых телефонов, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Правонарушители все активнее используют беспилотные летательные аппараты для доставки запрещенных предметов, в первую очередь мобильных телефонов, в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Так, по данным ФСИН, в 2017 - 2018 годах предотвращена доставка в места лишения свободы более 260 телефонов, которые пытались переправить с помощью дронов.

В пресс-релизе отмечается, что с 2017 года новая техника работает в Курской области в режиме "обнаружение" и своевременно предупреждает сотрудников дежурной смены исправительной колонии о приближении беспилотных летательных аппаратов.

В апреле 2018 года в учреждениях УФСИН по Татарстану была установлена более совершенная защитная система, которая работает в режиме "отталкивание" и не позволяет беспилотным летательным аппаратам проникать на территорию колоний и следственных изоляторов, говорится в сообщении.

По данным ФСИН, в 2018 году в республике зафиксировано 87 случаев, когда оборудование не позволило беспилотникам вторгнуться в "воздушное пространство" колоний и СИЗО.

В пресс-бюро отметили, что технические характеристики современных квадракоптеров позволяют осуществить прицельную переброску запрещенных предметов с высоты, втрое превышающую границу, с которой его шум не слышен. При этом, пояснили в пресс-бюро, для сохранности контрабанды ее обертывают в специальную упаковочную пленку, спасающую от удара о землю, и обмазывают сгущенным молоком с пылью для маскировки в месте падения.

"Наряду с квадрокоптерами, для переброски контрабанды используются арбалеты, катапульты, пневмопушки. Всего в 2018 году таким образом пытались доставить в колонии более 19 тысяч мобильных телефонов (в 2017 году - более 24 тысяч), сообщили в ведомстве.