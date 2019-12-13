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Под Тулой осудили мужчин, пытавшихся использовать кота в качестве наркокурьера

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новомосковский городской суд Тульской области признал трех местных жителей виновными в попытке доставить наркотики в исправительную колонию с помощью кота, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

Участники преступной группы получили от 13,5 до 17 лет колонии строгого режима, заявила она.

По словам Дячук, обвиняемые решили использовать кота для доставки наркотиков и психотропных веществ заключенным. В июле 2018 года они привезли животное на машине к колонии и прикрепили пакетики с наркотиками к ошейнику животного. Но довести до конца свои действия преступники не смогли, так как были задержаны.

В октябре газета "Коммерсантъ" писала, что кот-"наркокурьер", признанный вещественным доказательством по данному делу, сбежал из живого уголка, куда был помещен на время расследования. Адвокат фигуранта дела Дмитрий Сотников тогда отмечал, что бегство вещдока сделало невозможным проведение следственного эксперимента, призванного проверить, мог ли кот пронести наркотики в колонию.

Ольга Дячук Тульская область

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