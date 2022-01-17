"Аэрофлот" с 22 января возобновит все рейсы в Казахстан

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты из Москвы в Актау, с 22 января - в Шымкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

"Таким образом, с 22 января полетная программа "Аэрофлота" в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в/из городов Казахстана открыта без ограничений", - отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после перерыва из-за беспорядков в Казахстане "Аэрофлот" возобновил полеты в Нур-Султан, с 15 января - в Актобе, с 16 января - в Кустанай, с 17 января - в Караганду.