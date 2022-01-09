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"Аэрофлот" с 10 января возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с понедельника возобновит ежедневные рейсы из Москвы в Нур-Султан, сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 4:00 10 января по московскому времени, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно", - сказано в сообщении.

Параллельно с 10 января "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в Казахстан, следует из сообщения.

"Напоминаем, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), до 21 января 2022 года (вылеты из республики Казахстан) для целей размещения пассажиров ранее отмененных рейсов. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2021 года", - сообщает авиакомпания.

Информация о возобновлении рейсов в другие города Казахстана будет оперативно публиковаться, пообещали в "Аэрофлоте".

Казахстан Аэрофлот

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