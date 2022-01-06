"Аэрофлот" отменил рейсы в Казахстан до 8 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил рейсы в Казахстан, запланированные на 6-8 января, и приостановил продажи билетов в эту страну.

"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно. Отменены следующие рейсы из Москвы и в обратном направлении: 6 января Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955); 7 января Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957); 8 января Актобе (SU1948/1949)", - сообщили в компании.

Авиакомпания осуществляет оповещение пассажиров через контакт-центр. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денег.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели.

"Аэрофлот" будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики, сказали в компании.