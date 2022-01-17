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Bellingcat оспорила в суде признание группы в России СМИ-иноагентом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск расследовательской группы Bellingcat к Минюсту о признании незаконным решения о включении их в реестр СМИ - иностранных агентов.

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Беседа по иску назначена на 20 января, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Министерство юстиции РФ 8 октября 2021 года включило организацию Stichting Bellingcat в реестр СМИ - иностранных агентов. Bellingcat просит признать это решение незаконным и обязать Минюст исключить фонд из перечня.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что признанные в России иноагентами The Insider и "Проект" связаны с изданием Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб.

"Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом (организация - ИФ) использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели", - сказал Нарышкин в начале августа 2021 года в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Позднее, в октябре того же года группа Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах в июле 2018 года, была признана в России иностранным агентом.

Bellingcat

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