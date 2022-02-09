Суд 3 марта рассмотрит протокол на Bellingcat за нарушение закона об иноагентах

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Административный протокол на расследовательскую группу Bellingcat (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), составленный за отсутствие соответствующей маркировки в материалах на сайте организации, будет рассмотрен судом 3 марта, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

Протокол, составленный по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ, был передан в Таганский суд Москвы, отметили в РКН.

Ранее о составлении в отношении Stichting Bellingcat протокола о нарушении порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иноагента, за отсутствие маркировки сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он уточнил, что санкцией по этой статье является штраф в 500 тыс. руб.

Министерство юстиции РФ 8 октября 2021 года включило Stichting Bellingcat в реестр СМИ - иностранных агентов. Bellingcat обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором просит признать это решение незаконным и обязать Минюст исключить группу из перечня. Судебное заседание пройдет 8 февраля.

Как отмечается на сайте организации, Bellingcat - это независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которые используют открытые источники и социальные сети для расследований на различные темы.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что признанные в России СМИ-иноагентами The Insider и "Проект" связаны с изданием Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб.

"Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом (организация - ИФ) использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели", - сказал Нарышкин в начале августа 2021 года в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".