Директор СВР сообщил о связи The Insider и "Проекта" с Bellingcat

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Признанное властями России иноагентом издание The Insider и признанное нежелательным для России издание "Проект" связаны с изданием Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб, заявил в эфире канала "Соловьев Live" директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели", - сказал он.

Бывшие сотрудники спецслужб в составе Bellingcat, по его словам, "готовы выполнять любые задачи, поскольку делают это за деньги, не бескорыстно".

На вопрос о взаимосвязанности Bellingcat, структур Алексея Навального, а также изданий "Проект", The Insider и "Важные истории" и том, являются ли эти СМИ независимыми или "частью сети", Нарышкин добавил, что "эти составляющие связаны между собой". "Конечно, там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий, но связь между ними, конечно, существует, и мы это чувствуем и видим", - сказал директор СВР.

Все три издания публикуют журналистские расследования.

23 июля Минюст внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Главный редактор издания Роман Доброхотов после этого сказал, что оно продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии. 28 июля у Доброхотова и его родителей дома прошли обыски, и стало известно, что он стал свидетелем по уголовному делу о клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа. По словам адвоката нидерландца Сталины Гуревич, Доброхотов утверждал, что ее клиент за деньги от российской военной разведки "сливает" информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777 рейса MH17.

Также 23 июля в реестр СМИ-иноагентов были внесены несколько российских журналистов, в том числе заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин. До этого Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов еще восемь журналистов, в том числе основателя "Проекта" Романа Баданина и еще четырех журналистов.

15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации "Проект Медиа". В СМИ сообщалось о связи НПО "Проект Медиа" с интернет-изданием "Проект". В тот же день команда "Проекта" сообщила, что американское НПО ликвидируется.