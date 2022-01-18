В школы и детсад сахалинского Корсакова поступили сообщения о "минировании"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Школы и детский сад в городе Корсакове на юге Сахалина утром во вторник получили информацию о "минировании" зданий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"Утром сегодня поступило сообщение о минировании трех школ и детского сада. Детей и персонал эвакуировали. Школьников отпустили домой", - рассказал собеседник.

Здания осматривают оперативные службы.

Как сообщалось, в понедельник сообщения о минировании получили 14 школ Южно-Сахалинска. Детей и педагогов эвакуировать не потребовалось, так как с 12 января и до конца текущей недели они находятся на дистанционном обучении в связи со снегоочисткой областного центра после трехдневной метели.