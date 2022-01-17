Неизвестные "заминировали" школы в Южно-Сахалинске

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске 14 школ получили информацию о минировании зданий, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии областного центра.

"Сообщения о минировании получили 14 школ. В настоящий момент детей и учителей в школах нет - все на дистанте. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

Школы осматривают кинологические расчеты.

Как сообщалось, Сахалинская область в конце прошлой недели оказалась под влиянием мощного циклона, который принес на острова метели и штормовой ветер. Южно-Сахалинск утопает в сугробах, из-за этого в городе с 13 января введен режим ЧС. Школьники областного центра уже несколько дней обучаются в дистанционном режиме.