Более 47 тысяч учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за сообщений о минировании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании получили в 70 школах Хабаровска, дети и педагоги эвакуированы, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"Старшеклассники отпущены по домам. Учащиеся начальных классов под присмотром педагогов отправились в теплые места вблизи школ. Родителей они дожидаются в учреждениях культуры, дополнительного образования и на других площадках, которые закреплены за ними", - сказал начальник отдела общего образования Алексей Соболев, чьи слова приводятся в сообщении.

Информация о минировании от неизвестных поступила в электронном виде в 70 городских школ. Всего было эвакуировано 47608 детей и 3297 сотрудников, уточняет мэрия.

В образовательных учреждениях проходят кинологические проверки, учеба во вторую смену отменена.