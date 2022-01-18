В Красноярске несколько школ эвакуировали из-за угрозы минирования

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Красноярске во вторник утром вновь эвакуируют несколько школ, сообщили "Интерфаксу" в управлении образования города.

"Информацию подтверждаем. В нескольких школах города происходит эвакуация учащихся и персонала", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как пишут очевидцы в соцсетях, эвакуация проходит в школах № 141, № 149, № 143, № 147, № 90, № 69.

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

Это уже четвертая эвакуация городских школ в январе 2022 года. Накануне в Красноярске эвакуировали восемь школ после анонимных сообщений о минировании, сообщили в городском управлении образования. Оперативные службы проверили помещения и не нашли запрещенных предметов.

Как сообщалось, на прошлой неделе, 13 и 14 января в Красноярске массово эвакуировали школы. Антитеррористическая комиссия края сообщила, что все "минирования" оказались ложными. Полиция устанавливает авторов анонимной информации.

Также утром 13 января в Красноярске массово эвакуировали посетителей и продавцов некоторых торговых центров якобы из-за сообщений о минировании.

По информации очевидцев в соцсетях, эвакуация прошла в ТЦ "Планета", ТЦ "На Свободном", ТЦ "Июнь", ТЦ "Авиатор" и других.

По информации краевой антитеррористической комиссии, сигналы о минировании сразу нескольких объектов в Красноярске оказались ложными.