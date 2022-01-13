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В Красноярске вслед за торговыми центрами эвакуируют школы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Красноярске днем в четверг начали эвакуировать школы, сообщили "Интерфаксу" в управлении образования города. Номера или количество школ, где проводится эвакуация, там на назвали. Почему детей и сотрудников выводят из зданий, также не уточняется.

Правоохранительные органы официально происходящее пока не комментируют.

Утром 13 января в городе проводилась эвакуация из нескольких торговых центров, якобы из-за сообщений о минировании. Пользователи соцсетей сообщили об эвакуации в ТЦ "Планета", ТЦ "На Свободном", ТЦ "Июнь", ТЦ "Авиатор" и других торговых центрах города.

Краевая антитеррористическая комиссия сообщила, что сигналы о минировании сразу нескольких объектов в Красноярске оказались ложными. Правоохранители устанавливают, кто отправил эти сообщения.

"С начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений", - говорится в сообщении комиссии.

11 января рассылка массовых угроз о минировании коснулась Москвы, в городе пришлось проверить около 600 объектов, рассказывал источник "Интерфакса".

12 января сообщения об эвакуации и проверок из-за лжеминирования поступили из Новосибирска, Ульяновска, Архангельска, Калининграда и Екатеринбурга. В Екатеринбурге угрозы коснулись нескольких вузов и колледжей, а также почти всех школ города.

Красноярск

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