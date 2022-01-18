На главу компании, участвующей в строительстве "Восточного", завели новое уголовное дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор и учредитель ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" (строит объекты космодрома "Восточный") Равиль Зиганшин стал фигурантом второго уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану во вторник.

В отношении 58-летнего бизнесмена заведено дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых, в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

"В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Ранее руководителю ООО "ПСО "Казань" было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму более 1,3 млрд рублей. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в СУ СКР, дела объединены в одно производство.

ПСО "Казань" участвовало в ряде крупных инфраструктурных проектов, в том числе строило стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске. В настоящее время компания занимается строительством объектов второй очереди космодрома "Восточный".

На "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".