Начались обыски в офисе ПСО "Казань", подрядчика космодром Восточный

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Казани утром следователи и оперативники пришли с обысками в головной офис производственно-строительного объединения "Казань", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, силовики заблокировали офис и изымают финансовую документацию компании.

Представитель ПСО "Казань" пока от комментариев отказался.

По сведениям издания "Реальное время", обыски проходят по уголовному делу об уклонении компании от уплаты налогов на сумму 1,3 млрд рублей, подозреваемых в деле пока нет. Следствие считает, что отдельные руководители ПСО "Казань" умышленно уклонились от уплаты НДС в четвертом квартале 2018 года.

ПСО "Казань" участвовало в ряде крупных инфраструктурных проектов, в том числе строило стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске. В настоящее время компания занимается строительством объектов второй очереди космодрома "Восточный".

4 марта Арбитражный суд Амурской области по заявлению 119 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России потребовал приостановить на три месяца строительство стартового комплекса "Ангара" (площадка 1А). Эти работы проводит ПСО "Казань". Тогда в организации объяснили, что в судебном разбирательстве прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах, а опоздание связали с тем, что поставщики из-за пандемии вовремя не предоставили свои документы. "Роскосмос" и ПСО "Казань" обжаловали это решение.