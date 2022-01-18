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Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы
Посольство России в Киеве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генконсульства и посольство РФ на Украине работают в штатном режиме, несмотря на нападения украинских радикалов и провокации местных силовиков, а также персональные угрозы в адрес российских дипломатов, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Посольство и Генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков. Но об этом американские СМИ не писали и не напишут", - написала она в своем телеграм-канале, комментируя публикацию газеты New York Times.

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"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всtм этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Но, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, повторю: наши загранучреждения работают штатно", - добавила она.

Захарова отметила: "Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии". Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто ее покрывает".

Ранее New York Times написала о том, что РФ якобы эвакуирует с Украины своих дипломатов. Издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины утверждает, что 5 января страну покинули 18 человек - в основном жены и дети дипломатов. Еще примерно 30 человек, по данным NYT, уехали из Киева и Львова в последующие дни.

Мария Захарова МИД РФ Украина

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