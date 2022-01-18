Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

В украинский МИД не поступала информация об эвакуации дипломатов РФ из страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из страны, сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

"Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - сказал Николенко "Интерфаксу" во вторник.

Он подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины на данный момент не планирует эвакуировать своих дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", - рассказал спикер МИД.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия в начале января стала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.

По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду, отмечает газета.

"Мы располагаем информацией о том, что власти России планировали эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января", - также приводит издание слова американского чиновника.

В ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты в МИД РФ сказали: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Украина МИД Украины Олег Николенко

Новости по теме

Новости

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане после беспорядков завели 695 уголовных дел

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Что случилось этой ночью: вторник, 18 января

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Директор ЦРУ посетил Украину на прошлой неделе

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });