В украинский МИД не поступала информация об эвакуации дипломатов РФ из страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из страны, сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

"Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - сказал Николенко "Интерфаксу" во вторник.

Он подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины на данный момент не планирует эвакуировать своих дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", - рассказал спикер МИД.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия в начале января стала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.

По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду, отмечает газета.

"Мы располагаем информацией о том, что власти России планировали эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января", - также приводит издание слова американского чиновника.

В ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты в МИД РФ сказали: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".