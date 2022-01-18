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В Вашингтоне сообщили о планах РФ вывести часть сотрудников посольства с Украины

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал с Украины, но оценка этих данных продолжается, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала она на брифинге во вторник.

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Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило, что в начале января Россия якобы начала эвакуировать с Украины семьи своих дипломатов.

По информации издания, 5 января 18 человек, в основном супруги и дети дипломатов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Дипломаты еще в двух консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду, сообщила газета.

Комментируя публикацию, в МИД РФ заявили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Украина МИД РФ США

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