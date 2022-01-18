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Мишустин сообщил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за "омикрона"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Планировавшийся в феврале в Сочи Российский инвестиционный форум из-за распространения штамма "омикрон" перенесен на более поздний срок, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Такое решение приняло правительство, сказал Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - пообещал премьер.

Мишустин также заявил, что в нынешней ситуации главы регионов должны быть на своих территориях и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для борьбы с коронавирусом.

Российский инвестиционный форум был запланирован на 17-19 февраля. Последний раз это мероприятие состоялось в 2019 году. В 2020 и 2021 гг. форум не проводили из-за пандемии коронавируса.

Михаил Мишустин Сочи Коронавирус

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