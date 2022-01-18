Временный отвод от вакцинации более чем на 30 дней в РФ будет выдавать комиссия

Противопоказания на срок менее 30 дней может определить врач на осмотре перед вакцинацией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Временные противопоказания к вакцинации против коронавируса на срок более 30 дней устанавливаются врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент, противопоказания на срок до 30 дней выписываются врачом, проводящим осмотр перед вакцинацией. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Накануне Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Бессрочными противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины, возникновение тяжелых осложнений и аллергических реакций на первый компонент препарата.

Временные противопоказания к вакцинации устанавливаются на время острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний и на 2-4 недели после выздоровления и наступления ремиссии. Вакцинация от COVID-19 противопоказана также при возникновении острых респираторных вирусных заболеваний даже в легкой степени тяжести и острых инфекционных заболеваний до нормализации температуры.

При этом ряд вакцин от коронавируса противопоказан определенным группам граждан. "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак" запрещены к применению пациентам со злокачественными новообразованиями. Беременным и женщинам в период грудного вскармливания противопоказаны вакцины "Гам-Ковид-Вак-Лио", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак". Для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет допустимо использование исключительно вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", подчеркивается в документе.

Препараты "Гам-Ковид-Вак-Лио", "Гам-Ковид-Вак-М", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны людям старше 60 лет.

Приказ допускает наличие других противопоказаний в самих инструкциях к препаратам для профилактики коронавируса.