Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Временный отвод от вакцинации более чем на 30 дней в РФ будет выдавать комиссия

Противопоказания на срок менее 30 дней может определить врач на осмотре перед вакцинацией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Временные противопоказания к вакцинации против коронавируса на срок более 30 дней устанавливаются врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент, противопоказания на срок до 30 дней выписываются врачом, проводящим осмотр перед вакцинацией. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В РоссииМинздрав определил противопоказания к прививке от COVID-19Читать подробнее

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Накануне Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Бессрочными противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины, возникновение тяжелых осложнений и аллергических реакций на первый компонент препарата.

Временные противопоказания к вакцинации устанавливаются на время острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний и на 2-4 недели после выздоровления и наступления ремиссии. Вакцинация от COVID-19 противопоказана также при возникновении острых респираторных вирусных заболеваний даже в легкой степени тяжести и острых инфекционных заболеваний до нормализации температуры.

При этом ряд вакцин от коронавируса противопоказан определенным группам граждан. "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак" запрещены к применению пациентам со злокачественными новообразованиями. Беременным и женщинам в период грудного вскармливания противопоказаны вакцины "Гам-Ковид-Вак-Лио", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак". Для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет допустимо использование исключительно вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", подчеркивается в документе.

Препараты "Гам-Ковид-Вак-Лио", "Гам-Ковид-Вак-М", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны людям старше 60 лет.

Приказ допускает наличие других противопоказаний в самих инструкциях к препаратам для профилактики коронавируса.

Минздрав РФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

Срок карантина по COVID-19 в России сокращается с 14 до 7 дней

В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном"

В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном"

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы
Пандемия коронавируса

В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });