С президентом Ирана в Москву приедут министры иностранных дел, нефти и экономики

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президента Ирана Ибрахима Раиси в ходе визита в Россию будут сопровождать министры иностранных дел, нефти и экономики, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации главы исполнительной власти.

Раиси по приглашению президента РФ отправится 19 января в Москву с двухдневным визитом "в целях продвижения экономических, политических и культурных отношений с Россией", отмечают в администрации президента Исламской республики.

С Раиси встретится президент РФ Владимир Путин, также запланированы встречи с российскими предпринимателями, проживающими в Москве иранцами. Президент Ирана выступит на пленарном заседании Госдумы.

Это будет первый визит Раиси в РФ после его избрания на пост президента в августе 2021 года.

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что на переговорах президентов РФ и Ирана "планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы".

Будет уделено внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.