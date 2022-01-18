Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся 19 января в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси пройдут в Москве в среду, 19 января, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - говорится в сообщении.

Политические лидеры также намерены уделить внимание ситуации с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили в Кремле

Ранее сообщалось, что переговоры президентов РФ и Ирана в Москве пройдут на текущей неделе.