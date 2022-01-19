Путин сообщил о постоянных контактах с президентом Ирана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за то, что тот нашел возможность посетить Москву в непростых условиях пандемии. Он также отметил, что находится с ним постоянном контакте с августа 2021 года.

"Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся, но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такое, но все-таки личное общение", - сказал Путин.

Российско-иранский саммит проходит в Кремле. Путин и Раиси проводят встречу за большим овальным столом, расположившись на достаточно большом расстоянии друг от друга, рядом с ними находятся переводчики.

Путин также отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Россией и Ираном демонстрировал небольшое увеличение, а в прошлом году он увеличился на 38% и двустороннее сотрудничество идет по многим направлениям.

"Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно, не вызывают у нас удовлетворения", - сказал перед началом переговоры Раиси и высказал мнение, что страны могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономического взаимодействия.

"Вы со своим позитивным взглядом на наши взаимодействия будете способствовать тому, чтобы наши договоренности были переведены в практическую плоскость. Я тоже от Исламской Республики Иран намерен сделать акцент нашим коллегам, чтобы наше взаимодействие и сотрудничество получило дальнейшее практическое развитие", - сказал он Путину.

Президент Ирана также сообщил, что у Москвы и Тегерана есть "документ о стратегическом сотрудничестве, который может определить перспективу, как минимум, на 20 лет вперед".

"Мы передали этот документ нашим российским коллегам и считаем, что он определит долгосрочную перспективу нашего стратегического взаимодействия, прояснит ее", - сказал Раиси.

Российский президент отметил плотное сотрудничество двух стран в международной политике и добавил, что России и Ирану удалось помочь сирийскому правительству побороть терроризм.

Раиси, в свою очередь, предложил Москве сотрудничество в противостоянии односторонним действиям США на международной арене.

"Во внешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", - заявил иранский президент на встрече с Путиным.

Он отметил, что Иран прикладывает усилия к снятию с него санкций и выразил надежду на то, что в итоге это будет осуществлено.

Путин анонсировал, что два лидера обсудят ситуацию в Афганистане, иранскую ядерную программу, развитие отношения Ирана и ЕАЭС.