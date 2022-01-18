У США нет планов направлять дополнительные силы на Украину

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Командование США не намеревается отправлять дополнительные силы на Украину, где в данный момент функции инструкторов исполняют служащие Национальной гвардии штата Флорида, сообщил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"В данный момент нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации на Украине", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что служащие Национальной гвардии штата Флорида в рамках ротации занимаются тренировкой и консультатированием местных сил на Украине. Кирби пояснил, что планов менять характер их миссии также нет.

"Мы продолжим искать способы помочь Украине защищать себя, что включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности, но опять же - сегодня нечего объявить (нового - ИФ)", - добавил он.

Он отметил, что военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе РФ и Украины. "Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас; нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - сказал Кирби.

Он напомнил, что США ранее говорили РФ о желании обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений, однако лишь при аналогичных ответных шагах со стороны России.

Также Кирби заявил, что характер развертывания войск РФ в регионе дает российскому командованию "множество возможностей". В то же время он сказал, что прямо сейчас трудно сказать, какой именно вариант действий изберет Россия.