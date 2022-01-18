Fitch нашло российский воздушный трафик более устойчивым к пандемии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Трафик в аэропортах России показал более высокую устойчивость к шокам, обусловленным пандемией COVID-19, по сравнению с европейскими аэропортами благодаря быстрому восстановлению крупного внутреннего рынка пассажирских перевозок, говорится в отчете Fitch Ratings.

Объемы российского воздушного трафика к сентябрю 2021 года восстановились до доковидных уровней, в то время как в рейтингуемых агентством европейских аэропортах он по-прежнему находится примерно на 40% ниже уровней 2019 года.

Мировой сектор воздушных перевозок является одним из наиболее затронутых ограничениями на передвижения в период пандемии. В то же время устойчивость и темпы восстановления трафика существенно различаются по странам и аэропортам, отмечают аналитики.

"Хотя российский авиационный рынок был затронут ограничительными мерами в начале пандемии, ему удалось восстановиться быстрее, чем многим другим европейским рынкам, испытавшим схожее влияние. Этому способствовало улучшение внутреннего трафика, который составляет значительную долю от общего объема перевозок. Восстановление воздушного трафика в Европе, за пределами России, более медленное, чем мы предполагали, и отстает от североамериканского и азиатского регионов", - говорится в обзоре.

Туристические поездки в России были перенаправлены на внутренние направления ввиду ограничений на зарубежные поездки. Более быстрый рост воздушного трафика внутри страны компенсировал снижение международного трафика.

Что касается других европейских стран, на внутренние авиаперевозки у них, как правило, приходится более низкая доля от всего объема трафика по сравнению с другими регионами ввиду высокой доли международных поездок внутри Европы, которые были серьезно затронуты ограничениями на передвижение и нескоординированностью ответных мер правительств.

Показатели в период пандемии у четырех ведущих российских аэропортов (московских "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также "Пулково" в Петербурге), на которые приходилось почти 60% воздушных перевозок в России в 2019 году, были слабее в сравнении с другими российскими аэропортами, поскольку изначально эти четыре аэропорта имели более высокую долю международных перевозок. Трафик этих четырех аэропортов к октябрю 2021 года восстановился до уровня около 85% от показателя 2019 года в сравнении с приблизительно 150% у других российских аэропортов, сфокусированных на внутренних перевозках.

Между тем в показателях крупнейших российских аэропортов также имеются различия.

У "Домодедово" были лучшие показатели среди аэропортов Москвы. Его трафик к октябрю восстановился до 95% от уровней, имевших место до пандемии. Это подкреплялось внутренними перевозками, в том числе способностью S7 Airlines, ключевого авиаперевозчика в "Домодедово", увеличить свою долю на внутреннем рынке. В результате доля "Домодедово" на московском региональном рынке выросла до 34% к октябрю по сравнению с 28% до пандемии. Два других аэропорта московского региона более сфокусированы на международных перевозках, которые были более привлекательными до пандемии, в особенности "Шереметьево", где базируется "Аэрофлот".

Ограниченное международное признание российской вакцины против коронавируса "Спутник V" замедляет восстановление международного трафика в стране, что сказывается на российских аэропортах с более высокой долей международных перевозок, отмечают аналитики агентства.