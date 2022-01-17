Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 070 693+1 917 865

Российские аэропорты восстановили перевозки на 93% от уровня 2019 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток крупнейших аэропортов России в 2021 году сократился на 7% в сравнении с "доковидным" 2019 годом, сообщили "Интерфаксу" в Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Перевозки на международных воздушных линиях, все еще существенно ограниченных из-за COVID-19, сократились на 61%, но на внутренних маршрутах они, напротив, заметно выросли - на 22%. Показатели в абсолютном выражении в МАА не назвали.

В декабре падение общего пассажиропотока к 2019 году составило 5% (-43% на международных линиях, +14% - на внутренних).

Данные МАА включают перевозки как российских, так и иностранных авиакомпаний. Пассажиропоток только российских авиаперевозчиков в 2021 году составил около 112 млн человек, говорил министр транспорта Виталий Савельев. Относительно 2020 года, когда было перевезено 69,2 млн человек, это больше на 62%, в сравнении с показателем 2019 года (128 млн человек) - на 13% меньше.

МАА Минтранс Виталий Савельев коронавирус

Новости по теме

Новости

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Суд отклонил иск Райффайзенбанка о взыскании с МТС 615 млн рублей

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу

"Газпром" в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });