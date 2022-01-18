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В Meta объяснили ошибкой блокировку страницы делегации РФ в Вене

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Официальная страница в фейсбуке делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями была отключена автоматически по ошибке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Meta.

"Мы приносим пользователям извинения за любые неудобства, вызванные этим действием", - сказал представитель Meta.

16 января Роскомнадзор потребовал снять ограничения, наложенные на страницу делегации администрацией Facebook якобы за публикацию запрещенного контента. На следующий день это было сделано, подтвердили в ведомстве.

В письме РКН отмечалось, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней".

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