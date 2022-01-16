Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

РКН потребовал от Facebook снять ограничения со страницы делегации РФ в Вене

Ведомство считает ограничения актом цензуры

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Facebook незамедлительно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также РКН попросил компанию отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с данными требованиями Роскомнадзор направил в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook - ИФ) 16 января.

В письме отмечается, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней".

"Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - отмечает пресс-служба.

По данным РКН, ранее администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.

Роскомнадзор Meta Facebook

Новости

Песков заявил о стягивании войск РФ к границам с Украиной из-за действий НАТО

Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией

Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией
Массовые протесты в Казахстане

Власти Алма-Аты подсчитали число погибших в городе в ходе беспорядков

Массовые протесты в Казахстане

В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тыс. единиц оружия

Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

Украина обвинила Россию в организации атак на сайты украинских органов власти

Пандемия коронавируса

Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19

Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19
Пандемия коронавируса

По программе COVAX в бедные страны поступил 1 млрд доз вакцин от COVID-19

По программе COVAX в бедные страны поступил 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Нетаньяху может пойти на сделку и признать вину по делу о коррупции

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });