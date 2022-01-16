РКН потребовал от Facebook снять ограничения со страницы делегации РФ в Вене

Ведомство считает ограничения актом цензуры

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Facebook незамедлительно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также РКН попросил компанию отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с данными требованиями Роскомнадзор направил в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook - ИФ) 16 января.

В письме отмечается, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней".

"Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - отмечает пресс-служба.

По данным РКН, ранее администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.