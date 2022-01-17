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Facebook снял ограничения со страницы делегации РФ в Вене

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Facebook разблокировал официальную страницу делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Роскомнадзоре.

"16 января Роскомнадзор направил администрации социальной сети требование незамедлительно снять все ограничения со страницы. Менее чем через сутки требования были выполнены", - говорится в сообщении.

В письме отмечалось, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней". "Ведомство посчитало действие администрации соцсети "актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено".

По данным РКН, ранее администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.

Facebook Роскомнадзор

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