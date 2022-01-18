В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" закончились в Новгородской области, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Минздрава региона Умагат Лабазанова.

"Мы ожидаем, что новая партия вакцины "Спутник V" поступит в регион уже в среду. Тогда же вакцина будет распределена по районам области", - сказала она.

Объем новой партии в министерстве назвать затруднились.

Информацией о поступлении вакцины "Спутник Лайт" региональный Минздрав пока не располагает.

Отсутствие вакцин в министерстве объяснили повышенным спросом на них, связанным, в частности, с появлением в области штамма "омикрон".