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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
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В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" закончились в Новгородской области, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Минздрава региона Умагат Лабазанова.

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"Мы ожидаем, что новая партия вакцины "Спутник V" поступит в регион уже в среду. Тогда же вакцина будет распределена по районам области", - сказала она.

Объем новой партии в министерстве назвать затруднились.

Информацией о поступлении вакцины "Спутник Лайт" региональный Минздрав пока не располагает.

Отсутствие вакцин в министерстве объяснили повышенным спросом на них, связанным, в частности, с появлением в области штамма "омикрон".

Хроника коронавируса. Январь.

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коронавирус Новгородская область Спутник V Спутник Лайт

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